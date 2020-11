Lettura, l’istituto comprensivo Savona 2 aderisce all’iniziativa #ioleggoperché

Provincia. Anche quest’anno l’Istituto Comprensivo Savona 2 aderisce all’iniziativa #ioleggoperchè.

Il progetto è promosso dall’Associazione Italiana Editori, sostenuta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore e dal Centro per il libro e la lettura, in collaborazione con il Ministero Istruzione – Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento Scolastico.

“#ioleggoperché è la più grande iniziativa nazionale di promozione della lettura. Grazie all’energia, all’impegno e alla passione di insegnanti, librai, studenti ed editori, e del pubblico che ha contribuito al successo di #ioleggoperché – spiegano dall’istituto comprensivo – finora sono stati donati alle scuole oltre un milione di libri, che oggi arricchiscono il patrimonio librario delle biblioteche scolastiche di tutta Italia”.

“Dal 21 al 29 Novembre sarà possibile, presso le librerie consorziate (Feltrinelli, Ubik, libraccio), donare all’Istituto un libro. L’istituto comprensivo è particolarmente attento ai percorsi di educazione alla lettura. Anche quest’anno dirigenza, docenti ed alunni partecipano con grande entusiasmo all’iniziativa, coinvolgendo famiglie e cittadinanza” concludono.