Lettera aperta al Presidente Toti

Caro Presidente,

per favore la smetta di parlare degli anziani come se fossero dei minus habentes, di trattarli come se dovessero essere accuditi come bambini piccoli.

La prego, la smetta anche Lei di seminare paura, ve n’è già abbastanza di quella che seminano dal governo.

La prego, cerchi di ricordarsi che la libertà delle persone ed i rapporti umani, specie all’interno della famiglia, sono molto più importanti per la salute stessa, di quanto lo possano essere dei freddi e crudeli protocolli calati dall’alto, con prepotenza e totale mancanza di riguardo verso gli effetti umani indotti.

Il Suo ruolo richiede che la Sua Amministrazione realizzi le migliori condizioni per tutti coloro che devono accedere alla Sanità pubblica, nessuno Le chiede (né lo potrebbe fare) di garantire la salute, perché quella nessuno la potrà mai dispensare ope legis.

Si limiti a favorire la libertà di lavorare e tutte le altre libertà, compresa quella di muoversi dove e quando si vuole, dicendo al Suo Popolo che non si deve vivere nella paura, perché non ve n’è alcuna vera ragione (i numeri generali lo dimostrano ampiamente).

Veda di infondere fiducia, al posto della paura e vedrà che in breve tempo la gente tornerà a sorridere ed a produrre ed alla fine non ci sarà stato un solo morto in più.

Mi rendo perfettamente conto che, per fare questo, ci vuole coraggio, ma per governare è talvolta necessaria anche quella qualità, che sono certo Lei saprà dimostrare di avere.

Grazie.

Emilio Barlocco