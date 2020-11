Provincia. Un tragico fenomeno che non si arresta, ben una donna su tre a livello globale ha subito violenza.

Situazione che si è aggravata durante il lockdown e la pandemia peggiorando la condizione delle donne che si sono ritrovate doppiamente isolate e con la difficoltà di chiedere aiuto.

In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ricorrenza istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, Uil Pensionati e ragazze dei servizi Savona e provincia hanno intrapreso un’iniziativa comunicativa con la creazione di uno slogan: “Le donne sono come un fiore, vanno toccate con amore. Danno la vita, la luce, il sorriso… Nessuno deve rovinare il loro viso. La violenza la subiscono per frivolezze, sul loro volto solo baci e carezze”.