Lavoratori multiservizi, contratto scaduto da oltre 7 anni: scatta la mobilitazione nazionale

Liguria. “Sono troppi anni che le lavoratrici e i lavoratori del settore pulizie/servizi Integrati/multiservizi attendono il loro rinnovo del contratto di lavoro”. Lo comunicano, in una nota, dal Partito Comunista Italiano Federazione di Genova.

La mobilitazione nazionale indetta dai sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltrasporti, segue le iniziative territoriali delle ultime settimane e la grande manifestazione del 21 ottobre scorso, in risposta all’indisponibilità delle associazioni datoriali e delle imprese del settore a rinnovare il contratto collettivo nazionale scaduto da oltre 7 anni.

“Le lavoratrici e I lavoratori dei servizi in appalto di pulizia e sanificazione svolgono un ruolo ritenuto essenziale per il contenimento del contagio – spiegano – nei presidi ospedalieri, nelle Rsa, nelle case di cura, nelle scuole, nelle università, nei tribunali, nelle fabbriche e negli uffici pubblici e privati, esponendosi in prima linea per garantire l’accessibilità dei luoghi che senza la loro opera, non sarebbe possibile, è inaccettabile che si continui a impedire il rinnovo del contratto nazionale, che finora ha permesso a molte imprese”risparmi” milionari, scaturiti da sette anni e mezzo di mancati adeguamenti delle retribuzioni dei lavoratori”.

“L’emergenza pandemica ha evidenziato l’importanza del lavoro di questi lavoratori definiti cavalieri ed eroi, ma che non hanno bisogno di titoli ma del giusto riconoscimento del lavoro prestato e di maggiori diritti e tutele con il rinnovo del contratto nazionale. Come PCI Genova siamo vicini a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori del settore che Venerdì 13 Novembre sciopereranno per ciò che gli spetta di diritto.

Il rinnovo del loro contratto di lavoro” concludono.