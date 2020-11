Savona. I mezzi dell’Asl2 savonese nel mirino dei vandali.

Questa notte alcuni ignoti hanno forato le gomme delle auto di servizio dell’Azienda Sanitaria Locale parcheggiate davanti alla sede di via Collodi a Savona. Ma danni simili sono stati inflitti anche alle altre auto “marchiate” Asl posteggiate in via Giusti e via Aleardi. In tutto colpita una decina di veicoli.

di 6 Galleria fotografica Le auto Asl2 nel mirino dei Vandali









Ad accorgersi del danno subito (ogni macchina aveva una o più gomme squarciate) sono stati i dipendenti al loro arrivo in ufficio questa mattina.

Ad occuparsi della vicenda sarà la polizia locale di Savona, presso la quale è già stata sporta denuncia. Qualche elemento utile alle indagini potrebbe giungere dalle telecamere di sorveglianza presenti in zona.

Finora non sono stati rinvenuti né “rivendicazioni” né altri elementi che possano spiegare le ragioni del gesto.