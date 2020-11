L’Albisola Pallavolo resiste: “Lo sforzo è considerevole, ma è giusto provare a proseguire”

“Lo sport ha un valore sociale importante e l’Albisola Pallavolo ha deciso di mantenere l’impegno preso con tante famiglie mandando avanti l’attività delle prime squadre e, in particolar modo, quella del settore giovanile”.

Con queste parole il dirigente Roberto Buzio sottolinea il tentativo dell’Albisola Pallavolo e del Planet Volley, sezione della società attiva in territorio savonese, di non fermare gli allenamenti anche in un momento così complicato. “Stiamo mettendo in campo uno sforzo non indifferente – spiega – anche in termini di costi per la sanificazione ma crediamo che sia la cosa giusta da fare perché è importante garantire specialmente ai più piccoli la possibilità di fare movimento in sicurezza”.

La società si attiene con il doveroso scrupolo alle indicazioni ministeriali. Il covid manager del sodalizio albisolese si occupa della misurazione della febbre all’ingresso degli impianti, assicurandosi che ogni ragazzo indossi la mascherina e che si sanifichi le mani correttamente. Le atlete e gli atleti devono recarsi in palestra indossando già la divisa da gioco e possono usufruire di uno spazio singolo ben delimitato e distanziato di un metro per cambiarsi le scarpe. Al termine di ogni seduta, avviene la sanificazione dei palloni. E poi via con l’allenamento successivo, per il quale vengono messe in pratica le medesime procedure.

La società si è anche adoperata per trovare degli spazi all’aperto per il minivolley, allenamenti che non si possono svolgere al chiuso stando alle normative. “Non è come prima chiaramente – afferma il coach delle giovanili Sara Traman – anche perché c’è grande incertezza sul futuro così come sull’inizio dei campionati. Ma psicologicamente fa molto bene stare insieme e allenarsi, contribuisce a tenere l’umore alto”.