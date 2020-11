L’Ajax entra nel gotha: gol numero 700 in competizioni europee

Tutto merito del gol segnato da Dusan Tadic contro il Midtjylland, esattamente il numero 700 dell’Ajax nelle competizioni europee, se il club olandese è potuto entrare in una ristretta cerchia, della quale fanno parte anche Real, Barcellona, Bayern, Juventus e Liverpool.I lancieri sono così entrati di diritto nell’élite europea del gol.

Un traguardo costruito in più di 60 anni, con il debutto dei biancorossi di Amsterdam in Coppa dei Campioni nel lontano 1957/58. Da lì in poi anche quattro trionfi nell’attuale Champions League, l’ultimo nel 1995 ai danni del Milan.Certo che i grandi goleador non sono mai mancati ad Amsterdam da Johan Cruyff a Jan Huntelaar, da Marco Van Basten a Jari Litmanen, per arrivare a Ibrahimovic.

Del resto il vivaio dell’Ajax è rinomato nel mondo per la sua organizzazione e la competenza di chi si è alternato alla sua guida, oltre che ovviamente per la capacità della rete di osservatori nell’individuare il talento giusto a prescindere da età e nazione di provenienza.

L’elenco dei campioni usciti dalla cantera ajacida è lunghissimo, e per ragioni di spazio nella lista seguente non sono stati inclusi i figli del Calcio Totale, da Cruijff in giù, appartenenti a un’altra galassia. Recentemente nonostante in Eredivisie spesso vi siano delle goleade l’Aiax si è superata, in quanto la squadra più forte, capolista e campione in carica, ha vinto per 13 a 0 fuori casa con il VVV Venlo stabilendo il record nazionale. Mattatore di questa partita è stato Lassina Traore, attaccante classe 2001 della Burkina Faso autore di 5 gol.