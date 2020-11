Laigueglia, paura per un uomo caduto da un muretto: trasportato in ospedale

Laigueglia. Spavento intorno alle 17.30 per un anziano di circa 65 anni che è caduto da un muretto a Laigueglia. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe caduto da solo senza il coinvolgimento di alcun mezzo. Considerato lo spavento, è partita subito la chiamata al 118.

All’arrivo dell’automedica e del personale della Croce Bianca di Alassio, l’uomo è stato soccorso e trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Le sue condizioni fortunatamente non sono gravi, tuttavia è stato previsto il suo trasporto in codice giallo al pronto soccorso del nosocomio più vicino per verificare eventuali rotture ossee.