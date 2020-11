Laigueglia, la giunta approva misure straordinarie per far fronte all’emergenza Covid

Laigueglia. Sono state approvate dalla giunta comunale di Laigueglia le delibere che prevedono misure straordinarie a sostegno della cittadinanza per far fronte all’emergenza Covid-19.

“L’emergenza sanitaria tuttora in corso ha determinato una crisi che in breve tempo ha generato gravissime difficoltà al tessuto economico e sociale – spiegano dal Comune in una nota -, molte famiglie si trovano in difficoltà nel far fronte ai pesanti disagi economici e alla forte contrazione occupazionale, con una diminuzione dei redditi di molti nuclei familiari. La nostra amministrazione ha messo in campo numerose iniziative a supporto di tutta la cittadinanza, in particolare di chi era ed è maggiormente in difficoltà”.

“Si intende persistere nel fronteggiare l’emergenza – conclude l’amministrazione comunale – dando continuità agli interventi e alle prestazioni in favore dei nuclei disagiati e maggiormente colpiti dalla crisi economica, per garantire il necessario sostegno alle spese riferite a beni primari. Per questo motivo la giunta, ha deciso di stanziare aiuti a sostegno del pagamento dell’affitto e per l’assegnazione di buoni alimentari. Oltre ai fondi stanziati per il sostegno alle locazioni, il Comune di Laigueglia ha aggiunto €. 20.000,00 di fondi del bilancio comunale, inoltre sono stati stanziati con fondi di bilancio comunale €. 10.000,00 per l’assegnazione di altri buoni alimentari”.