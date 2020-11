Laigueglia, il Lions Club di Alassio consegna i “barattoli d’emergenza” alla Croce Bianca

Laigueglia. Il Lions Club Alassio “Baia del Sole” ha consegnato i “Barattoli d’Emergenza” alla Croce Bianca di Laigueglia.

“Si tratta di semplici barattoli che possono contribuire a salvare una vita – ha spiegato Virginia Carbone, Presidente del Lions Club – che grazie alla preziosa collaborazione della pubblica assistenza laiguegliese e del direttore sanitario del centro medico della cittadina, il Dottor Francesco Bogliolo, arriveranno, in totale sicurezza, a persone anziane o disabili che spesso vivono in solitudine”.

“Nell’eventualità di un malore – continuano i soci del Club – i soccorritori del 118 potranno rapidamente capire patologie, medicine assunte, allergie, contatti di parenti e del medico curante grazie alle informazioni conservate all’interno del barattolo su appositi moduli compilati. Perdere tempo prezioso a cercare in casa queste notizie può essere a volte determinante per la salvezza del paziente stesso e proprio per evitare che ciò accada noi Lions abbiamo ideato questo Service nazionale grazie al fatto che questo contenitore sarà facilmente individuabile nel frigo, luogo deputato alla sua conservazione”.

“Un piccolo passo – conclude la Presidente Carbone – che confidiamo possa consentire di agevolare il servizio di soccorso e faccia sentire più protetti coloro che ne usufruiranno”.

Per maggiori informazioni sul progetto è possibile consultare questo link.