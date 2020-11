Ladri acrobati a Celle, anziano rientra a casa e li mette in fuga

Celle. Torna a casa per cena e trova i ladri, anziché un piatto di minestra. Ha avuto un gran coraggio il pensionato che, ieri sera, si è trovato il blocco alla porta accorgendosi che in casa ad aspettarlo non c’erano i parenti, ma topi d’appartamento che immediatamente si sono dati alla fuga. Questione di attimi ed avrebbero svuotato la cassaforte, ma l’arzillo anziano li ha battuti sul tempo con solo due giri di chiave.

Si possono definire quasi degli acrobati i ladri che ieri hanno fatto irruzione nell’abitazione dell’uomo arrampicandosi fino al secondo piano dall’esterno del palazzo, in pieno centro a Celle. Erano le 19:15, l’anziano aveva fatto ritorno a casa per la cena credendo di trovare il tavolo apparecchiato e la compagnia dei familiari che lo aspettavano, come sempre. I soliti ignoti, forse approfittando proprio del fatto che i parenti erano usciti per una passeggiata sul lungomare, sono entrati indisturbati, al contrario, invece, sono usciti dandosela a gambe.

Nell’appartamento, a due passi da via Colla , al momento non manca nulla all’appello. Sono rimasti solo i cocci dei vasi rotti sul balcone.