La vicepresidente Daniela Giaccardi: “Il VBC non si ferma, massima attenzione ai protocolli”

Prosegue il viaggio di Ivg attraverso le società di pallavolo della nostra provincia per capire come stanno affrontando questo momento particolarmente complicato.

Tra le società che hanno deciso di non alzare bandiera bianca e di non fermare del tutto l’attività c’è il VBC Savona. Il club biancorosso, infatti, ha deciso far proseguire i gruppi del settore femminile, under 13, 15, 17 e 19 e il gruppo degli under 19 del settore maschile.

La vicepresidente del sodalizio savonese Daniela Giaccardi afferma: “Terniamo a sottolineare che tutti i tecnici della nostra società sono stati formati come ‘covid manager’ e che facciamo estrema attenzione, come giusto che sia, al rispetto dei protocolli per garantire la massima sicurezza alle nostre atlete e ai nostri atleti. La prosecuzione degli allenamenti è motivo di soddisfazione per la società. L’auspicio è che la situazione della pandemia migliori, a quel punto saremo felici di poter iniziare i campionati”.