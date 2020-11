La scelta del VT Finale: “Prime squadre in campo, lavoriamo per far riprendere le giovanili”

Le prime squadre del VT Finale proseguono gli allenamenti mentre al momento è stata interrotta l’attività del settore giovanile. “La società ha messo a norma tutte le strutture – commenta il coach della C femminile Luca Bruzzo – e quindi possiamo allenarci in sicurezza, stesso discorso per la prima squadra maschile. Stiamo poi pensando a come far ripartire le giovanili”.

La squadra femminile del VT Finale ha monopolizzato il torneo di serie D lo scorso anno ed è stata giustamente promossa in Serie C. La squadra, fino allo stop, aveva perso soltanto una gara e sarebbe stata oggettivamente una beffa non ritrovarsi nella categoria superiore. Per affrontare il campionato, che dovrebbe iniziare con l’anno nuovo, la società ha deciso di dare grande fiducia al gruppo che ha così ben figurato nella stagione 2019/2020 confermandolo in toto e aggiungendo soltanto il martello Silvia Bosco, giocatrice che già in passato ha vestito i colori del club finalese.

“L’obiettivo della società – aggiunge Bruzzo – è mantenere la categoria. Sappiamo che non sarà facile ma la squadra ha dei valori, sarà importante migliorare alcuni aspetti di gioco fondamentali per la categoria”.