La Priamar Liguria sospende gli allenamenti della prima squadra fino a data da destinarsi

La società Priamar Liguria ha deciso di interrompere le sedute di allenamento della prima squadra e non ha ancora identificato la data della possibile ripresa.

“Non abbiamo preso questa decisione su richiesta dei giocatori – spiega il direttore sportivo Alessio Mantelli – i quali hanno sempre garantito la presenza anche nelle settimane in cui molte gare venivano rinviate. Come società, tuttavia, non ci sembra logico proseguire senza avere all’orizzonte una data di inizio del campionato. Non appena ci sarà più chiarezza ripartiremo. Vero, c’è la possibilità di fare allenamenti con il distanziamento, ma è indubbio che il rischio ci sia comunque e pensiamo che in questo momento abbia poco senso far incontrare una ventina di persone al campo, che tra l’altro lo fanno per passione e non per lavoro”.

Andrà avanti l’attività del settore giovanile, volta a fornire ai bambini un momento di svago e attività fisica nel rispetto delle normative.