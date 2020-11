Savona. Al Palavesuvio di Napoli si sono svolte le finali nazionali di specialità, riservate alle migliori otto ginnaste qualificate dal campionato nazionale individuale.

Tra le atlete in gara era presente Elena Ferrari, portacolori della Fratellanza Ginnastica Savonese, che aveva ottenuto l’ammissione alle finali in tre dei quattro attrezzi. Nella prova di qualificazione disputata a Jesolo si era classificata quinta nel concorso nazionale, derivante dalla somma ottenuta in tutte le specialità.

Elena, in gara nella categoria Juniores 3, ovvero nate nel 2005, ha conquistato la medaglia d’argento nel corpo libero, diventando così vicecampionessa italiana. Ha ottenuto 12.150 punti, seconda solamente a Giovanna Novel dell’Artistica 81 Trieste con 12.400; terza l’altra triestina Anna Danieli con 12.000.

Nel volteggio Ferrari si è classificata quarta con 13.250, punteggio raccolto in entrambe le prove, a 4 decimi di distanza dal podio. Non è andata altrettanto bene alle parallele, dove la savonese si è piazzata settima con 11.400 punti.

Mario Sbaiz, allenatore della Fratellanza, ha commentato: “Siamo tutti soddisfatti per questo risultato. Elena Ferrari è giunta al termine di un lungo periodo di competizioni, dopo essere stata determinante nel campionato a squadre nazionale di Serie B. È stata capace di regalare grandi soddisfazioni a livello individuale. Peccato per Beatrice Vettorel e Alessia Palazzi che non hanno preso parte alla fase di qualificazione”.

.