La Croce Rossa di Vado-Quiliano piange la scomparsa di Nicola Miama

Quiliano. Lutto alla Croce Rossa di Vado-Quiliano: questa notte si è spento all’ospedale San Paolo di Savona Nicola Miama, 52 anni, da tempo malato. Da diversi anni era volontario presso la pubblica assistenza quilianese.

Domenica scorsa il peggioramento delle sue condizioni, fino al ricovero presso il nosocomio savonese. La scomparsa di Nicola ha lasciato sgomento e commozione in tutta la comunità vadese, quilianese e non solo, molto conosciuto e ben voluto, sempre con la voglia di aiutare gli altri…

I funerali si terranno domani mattina presso la chiesa parrocchiale di Quiliano, alle ore 9.00. Questa sera il Santo Rosario presso la camera ardente del San Paolo.

Ecco il ricordo della Croce Rossa di Quiliano: “Oggi siamo di nuovo a piangere un nostro volontario che ci ha lasciati: Nicola Miama”.

Ciao Nicola,

vogliamo ricordarti così, col tuo sorriso scanzonato, con la tua battuta pronta come te a dire di sì ad un servizio, a un turno di copertura, a dare un consiglio, una critica costruttiva.

Hai dato tantissimo in questi anni alla Croce Rossa Italiana, sempre nel segno dei nostri Sette Principi, senza compromessi, senza se e senza ma, sempre con la preoccupazione che la popolazione non rimanesse senza il servizio di trasporto in ambulanza.

Non hai mollato fino all’ultimo di essere volontario attivo, nonostante la malattia che ti ha portato via questa notte.

Mancherai tantissimo, a tutti.

Ci stringiamo a tutta la tua famiglia, in particolar modo a Gioele e Oleg.