La Croce Rossa di Vado-Quiliano piange la scomparsa di Carlo Marchisio

Vado Ligure. Lutto a Vado Ligure per la scomparsa di Carlo Marchisio.

Storico volontario della Croce Rossa del paese, Marchisio è stato ricordato dai colleghi con un post sulla pagina Facebook: “Quando un volontario ci lascia, a lasciarci è prima di tutto un Amico – si legge sui social -. Grazie Carlo per la tua amicizia, per il tempo, l’impegno e il servizio che hai voluto donare alla Croce Rossa Italiana. Siano un esempio per ognuno di noi. Ci stringiamo nel tuo ricordo alla tua Famiglia a cui vanno le nostre condoglianze”.

Marchisio era volontario della Croce Rossa di Vado Ligure dal 2012.