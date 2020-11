La Bottega dei Cereali compie 50 anni

La Bottega dei Cereali di Savona festeggia 50 anni di attività: traguardo importante per una delle più caratteristiche attività nel settore alimentare del panorama savonese.

Realtà nata nel 1970 con mamma Giuseppina, per tutti “Jose”, e portata avanti dalla figlia Giovanna, sempre in piazza Bologna 7. Da sempre specializzata nella vendita sfusa, è oggi un punto di riferimento per la vendita BIO nella città della Torretta.

“Nonostante il momento difficile che tutti stiamo vivendo, abbiamo voluto confermare l’evento per condividere con i nostri clienti questo traguardo che ci riempie di orgoglio. Un grazie a loro, che quotidianamente, da anni, ad ogni spesa condividono con noi un’emozione e che ci permettono di continuare a crescere umanamente e professionalmente“, dice la titolare Giovanna.

Fino al 21 novembre, sempre nel rispetto delle disposizioni anti-contagio, Giovanna e Renato vi aspettano in negozio in piazza Bologna 7 per importanti sconti ed iniziative.