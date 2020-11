L’Istituto Comprensivo Savona 2 non si ferma e parla inglese con gli strumenti digitali

L’Istituto Comprensivo Savona 2 guidato dal dirigente scolastico Vincenzo Tedesco combatte le difficoltà del momento continuando a sostenere l’attività didattica dei suoi studenti con molti progetti.

La responsabile del potenziamento della lingua inglese Sara Tesoro lancia un nuovo progetto: ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado è stata data la possibilità di partecipare a corsi di diverso livello per ottenere la certificazione Cambridge (Movers Flyers Ket). A gennaio invece potranno seguire sempre a distanza lezioni creative su Shakespeare.

Agli studenti della scuola primaria viene offerto gratuitamente un corso Cambridge sempre a distanza (Starters Movers). Mentre a gennaio verranno attivati per gli studenti delle classi 3° e 4° della primaria moduli CLIL – Content and Language Integrated Learning – gestiti da remoto da docenti madrelingua inglese e lezioni settimanali per i bimbi più piccoli della scuola dell’infanzia.

I corsi si svolgeranno online utilizzando la piattaforma G-Suite in dotazione alla scuola, in particolare con l’uso di Meet e Classroom. I corsi saranno tenuti dall’insegnante Sara Tesoro e dai docenti madrelingua della “Bell Beyond”.

La parola d’ordine dell’I.C. Savona 2 è: “In presenza e da remoto sempre vicini ai nostri studenti”.