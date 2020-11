IVG per il territorio: lo spazio dedicato alle scuole savonesi

Savona. Uno spazio dedicato alle scuole, per permettere loro di comunicare e avere visibilità in un periodo in cui la pandemia rende particolarmente complicato raggiungere ragazzi e famiglie con le iniziative classiche. E’ lo “Speciale Orientamento”, attivo ormai da qualche giorno su IVG e dedicato proprio al mondo dell’istruzione.

Dal 1 novembre, infatti, è presente nella nostra home page un servizio gratuito aperto a tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado che vorranno pubblicare informazioni in merito all’orientamento formativo per l’anno scolastico 2021-2022. Con questa iniziativa la nostra redazione intende fornire un servizio concreto in aiuto agli istituti ed alle famiglie in questo importante momento legato all’orientamento scolastico delle nuove generazioni.

Ma non solo: IVG proporrà inoltre altre forme di collaborazione, dagli “open day virtuali” alla possibilità di far svolgere l’alternanza scuola-lavoro agli studenti “in remoto” sulla nostra piattaforma IVG/young. Sempre con l’obiettivo di fornire alle scuole opportunità e soluzioni in questo periodo di pandemia.

IL BOX “SPECIALE ORIENTAMENTO”

Si tratta di un box che compare costantemente in home page subito dopo le 4/5 notizie principali del giorno. Una sezione dedicata all’interno della quale pubblicheremo tutte le notizie di carattere informativo, con un duplice obiettivo: da un lato consentire agli istituti di comunicare i propri percorsi formativi, dall’altro fornire a studenti e famiglie uno strumento prezioso per orientarsi verso la scelta dell’istituto più adatto. Per ottenere visibilità gratuita nel box “Speciale Orientamento” è sufficiente inviare i propri comunicati stampa all’indirizzo mail comunicati@ivg.it.

OPEN DAY VIRTUALE

A seguito delle restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19, abbiamo inoltre pensato che possa essere di grande interesse fornire agli istituti una soluzione aggiuntiva “chiavi in mano” per organizzare un “Open Day Virtuale”. Un viaggio all’interno dell’istituto, attraverso immagini e interviste, trasmesso in diretta per renderlo “interattivo” con gli spettatori. E per ottenere la massima visibilità verrà trasmesso contemporaneamente, oltre che sui canali degli istituti, su IVG.it e sulle nostre pagine social: in questo modo la scuola potrà facilmente raggiungere gli oltre 100 mila lettori quotidiani di IVG e gli oltre 111 mila follower della nostra pagina Facebook.

Il primo open day virtuale è già in programma: sarà sabato 28 novembre presso l’Istituto Falcone di Loano. In caso di interesse potete contattarci via email scrivendo a pubblicita@edinet.info o telefonicamente al numero verde gratuito 800/904614.

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO su IVG/young

Nel gennaio 2018 IVG ha lanciato una sezione del giornale dedicata al mondo degli adolescenti: si chiama IVG/young e da quasi tre anni è portata avanti da ragazzi delle superiori o dell’università. Quest’anno vogliamo nuovamente aprirla al mondo delle scuole offrendo agli istituti la possibilità di far svolgere su IVG/young l’alternanza scuola lavoro ai ragazzi. Una chance preziosa in questo momento, vista la valenza formativa del progetto e la possibilità di svolgerlo da remoto.

Ovviamente è necessario che i ragazzi vengano selezionati dalle scuole tra quelli con buona conoscenza dell’italiano e sincera passione per la scrittura, dato che abbiamo la possibilità di seguire un numero limitato di ragazzi contemporaneamente. Per approfondire, scrivete all’indirizzo young@ivg.it.