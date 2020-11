Investito sulla provinciale a Dego, è grave

Dego. Investimento pedonale nel pomeriggio di oggi a Dego, in Val Bormida, lungo la strada provinciale.

Secondo quanto appreso, un anziano è stato investito da un’auto, per cause ancora in via di accertamento. Nell’impatto con la vettura è caduto a terra, procurandosi un grave trauma cranico, una sospetta frattura alle gambe e altre ferite sul resto del corpo.

E’ successo intorno alle 17 e 30.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Bianca di Dego e del 118: l’uomo, di 84 anni, è rimasto cosciente durante l’intervento dei sanitari.

Per lui è stato disposto il trasporto all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, in codice rosso: le sue condizioni sono giudicate particolarmente gravi.

Resta ancora da appurare l’esatta dinamica dell’investimento: sono in corso i rilievi e le indagini sull’accaduto.