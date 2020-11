Insegnante a luci rosse, richiesta la revoca degli arresti domiciliari per il marito della “prof”

Savona. Si esprimerà il prossimo 2 dicembre il tribunale del riesame sulla richiesta di revoca degli arresti domiciliari a carico di G. N., 58 anni di Diano Marina, indagato per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione nei confronti della moglie, l’avvenente 56enne di Diano Marina che oltre alla sua professione di insegnante riceveva i clienti in due appartamenti nel capoluogo e ad Andora adescandoli on line.

L’altro uomo arrestato è R.T. di anni 61 commerciante e gestore di attività di ristorazione ad Andora, mentre un terzo uomo, R.B., 70 anni è stato denunciato in stato di libertà.

“Una inchiesta monumentale – con centinaia di pagine di indagini e intercettazioni “, conferma l’avvocato di G.N. Mario Leone che sta studiando le carte.

L’inchiesta “Cockera d’oro” è stata condotta dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Alassio. Le indagini sono coordinate al pubblico ministero della procura di Savona Chiara Venturi.