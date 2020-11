Varazze. Si è verificato questo pomeriggio, intorno alle 17, l’incidente che ha coinvolto un’auto e un tir in viaggio sull’autostrada A10, all’altezza di Varazze.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco e la Croce Rossa di Varazze. Lungo il tratto autostradale interessato dall’incidente si è formata una coda di due chilometri.

Secondo quanto riferito, la vettura – per cause ancora da accertare – si è incastrata sotto ad un tir in marcia sullo stesso tratto. Il conducente dell’auto è stato estratto dalla lamiere da una squadra dei vigili del fuoco di Savona per poi essere trasportato in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Le sue condizioni di salute non sarebbero gravi. Il malcapitato, tuttavia, ha riportato un trauma cranico commotivo.