Incidente a Borgio Verezzi: auto prende fuoco, Aurelia chiusa

Borgio Verezzi. Attimi di paura oggi pomeriggio intorno alle 17 a Borgio Verezzi, dove un’auto ha preso fuoco dopo un incidente sull’Aurelia.

L’incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto due veicoli, uno dei quali si è incendiato. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco. Fortunatamente non si registrano feriti.

Il rogo ha ovviamente avuto ripercussioni sul traffico in Aurelia, al momento chiusa nel tratto in corrispondenza del km 602. Le auto vengono deviate sull’autostrada A10.