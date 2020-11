Celle Ligure. Una baracca è andata a fuoco questa sera, intorno alle 19, in un incendio divampato nella zona del Cimitero, nelle vicinanze di un agriturismo. Il fuoco, alimentato dal forte vento, ha attaccato la struttura e la vegetazione circostante: sterpaglie e alberi di ulivo.

Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco dalla centrale e dal distaccamento di Varazze. Il rogo è stato domato in poco meno di un’ora.

Foto 2 di 2



Non si segnalano feriti. Le cause dell’incendio sono in via di accertamento.