Valbormida. È arrivato l’inverno, l’unico processo normale in questo periodo “strano”. Come hanno annunciato le previsioni meteo l’aria gelida ha fatto irruzione sul nord Italia e anche la Val Bormida questa mattina si è svegliata per la prima volta, in questo autunno 2020, ammantata di brina.

Temperature in picchiata, con prati imbiancati e parabrezza delle auto ricoperti dal ghiaccio, che testimoniano la fine della stagione più mite.

Foto 2 di 2



Numerose le località dell’entroterra vicine allo zero termico, con qualche eccesso in ribasso, seppur di pochi gradi, sulle alture, dove la colonnina di mercurio è scesa a -2. Ora, chi sogna una nevicata, può sperare perché sa che ci sono i giusti presupposti.