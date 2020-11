Il sindaco di Andora Mauro Demichelis confermato coordinatore provinciale di “Cambiamo!”

Andora. “Ringrazio Giovanni Toti per la fiducia dimostrata nell’affidarmi il Coordinamento di “Cambiamo!” nella Provincia di Savona. Sono onorato di far parte di una grande e motivata squadra, pronta a lavorare per il bene della Liguria e per dare risposte concrete a quanti hanno compreso la nostra ferma volontà di portare avanti una politica che, ogni giorno, affronta e risolve i problemi a diretto contatto con i cittadini e le realtà dei territori” Così Mauro Demichelis, sindaco di Andora, confermato Coordinatore della provincia di Savona di “Cambiamo!”.

“Lavorerò insieme al presidente Giovanni Toti e al Coordinatore Regionale Angelo Vaccarezza con l’obiettivo di radicare sempre più il partito sul territorio, attuando quella formula di presenza, conoscenza delle problematiche e azione già sperimentata come sindaco. – dichiara Demichelis –. La nostra Provincia ha piccole e grandi opportunità da cogliere, tutte da tenere in eguale conto”.

“Non credo alle formule calate dall’alto, ma a soluzioni frutto del buon senso e del dialogo con tutte le componenti economiche e sociali” conclude.