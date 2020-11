Borgio Verezzi. Anteprima speciale del lungometraggio di Beniamino Catena “Io sono Vera – Vera de Verdad”, che sarà presentato Fuori Concorso al 38° Torino Film Festival domenica 22 novembre.

Il film, della durata di 100 minuti, sarà online sulla piattaforma Mymovies.it, visionabile dalle 14 di domenica 22 novembre, alle 14 di martedì 24 novembre.

La pellicola parla molto savonese, con diverse scene girate nel nostro territorio, come ad esempio alle scuole medie di Borgio Verezzi. Tra i protagonisti l’attore Manuel Zicarelli di Pietra Ligure, mentre la giovanissima Caterina Bussa, classe 2005, residente a Borgio Verezzi e allieva della Compagnia del Barone Rampante, è stata scelta fra più di 300 aspiranti nel ruolo di Vera. Accanto a lei Sofia Calli e Kwitchoua Tiokou Maria Costanza. Nel cast: Marta Gastini, Davide Iacopini, Marcelo Alonso, Anita Caprioli, Paolo Pierobon, Manuela Martelli e Manuel Zicarelli. In tutto 25 gli alunni iscritti al laboratorio teatrale che hanno partecipato come comparse alle riprese del nuovo film.

La trama

Vera, una bambina di nove anni, scompare senza lasciare traccia. Cinque anni dopo ritorna ma, invece di essere adolescente, è una donna di circa trenta anni. Non ricorda niente. I medici ritengono che sia vittima di una strana sindrome da invecchiamento precoce. La famiglia è sconvolta, ma l’esame del DNA conferma che quella donna è davvero la loro bambina. Quando le immagini riaffiorano alla memoria, Vera capisce di aver vissuto la vita di un uomo che si è risvegliato dal coma nello stesso istante in cui lei è svanita nel nulla. “Io sono Vera” è un viaggio tra scienza e fede, sul filo della sottile linea che demarca il mondo “reale” dal mondo “fantastico”; un aldilà misterioso che forse tutti abbiamo il potere di intuire ma in pochi comprendono fino in fondo. La sceneggiatura racconta un dissidio,un bisogno universale di rispondere a domande esistenziali che ogni uomo almeno una volta nella vita si è posto: chi sono, da dove vengo, esistono mondi paralleli? Se questo è il presupposto esistenziale del film, esiste anche una sottotraccia molto potente che, nella versione attuale della sceneggiatura, indica un leitmotiv di grande impatto.

“Io sono Vera”, opera prima del regista Beniamino Catena, noto a livello internazionale per i molti progetti tra i quali le famose fiction Squadra Antimafia e Rosy Abate per Mediaset arriverà nelle sale a fine 2020.

Il film internazionale, prodotto dalla Macaia Film e patrocinato dalla Genova Liguria Film Commission, non solo valorizzerà le bellezze e la realtà del territorio del ponente savonese, ma anche i giovani talenti del luogo, scelti con un casting lo scorso luglio (oltre 300 i partecipanti): alcuni sono allievi della compagnia del “Barone Rampante” di Borgio Verezzi, altri partecipano al laboratorio teatrale delle medie.

Lo sviluppo del lungometraggio “Io sono Vera” è iniziato nel settembre del 2017 quando, per la prima volta, Beniamino Catena ha presentato il soggetto di “Vera” a Macaia Film.