Il CRL della Lnd ha ufficializzato le società “Scuola Calcio d’Elite” per la stagione 2020-2021

Finalmente anche buone notizie. Sebbene l’emergenza Covid obblighi al rispetto di severi protocolli sanitari ed aleggi sempre il rischio di improvvise quarantene, i sodalizi liguri tra mille difficoltà riescono a sostenere e tutelare l’attività giovanile, non rinunciando a migliorarne la qualità.

Il Comitato Regionale Ligure attraverso comunica ufficiale ha reso noto l’elenco delle Società che per la corrente Stagione Sportiva hanno intrapreso il percorso che le porta al riconoscimento Scuola Calcio d’Elite. Per la delegazione di Savona è andato a:

A.S.D. Albenga 1928 – A.S.D. Cairese – A.S.D. Pietra Ligure 1956

A.S.D. Ceriale Progetto Calcio – F.B.C. Finale – SSDARL Varazze 1912 Don Bosco – U.S. Priamar 1942 Liguria ASD – F.C. Vado

Il SGS ha ringraziato le suddette società per l’impegno preso, soprattutto vista la difficile situazione in cui da mesi ci troviamo.

Nell’ambito del programma di sviluppo territoriale avviato dal SGS in tutto il territorio nazionale, con riferimento all’attività di base si tratta di un importante attestato, riconosciuto ai club, che ne certifica il lavoro svolto e pianificato in termini qualitativi e di crescita tecnica e formativa.

La qualifica di Scuola Calcio Elite è infatti legata al rispetto di determinati requisiti che le società sono tenute a rispettare, sia per quanto attiene la parte puramente tecnica, quindi con istruttori qualificati destinati a un definito numero di tesserati, che per ciò che comprende la sfera formativa ed educativa.