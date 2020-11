Il Covid raggiunge anche la scuola primaria di Albissola Marina: in quarantena una classe

Albissola Marina. In quarantena una classe della scuola primaria Angelo Barile di Albissola Marina.

Per un caso accertato Covid si è messa in moto la macchina per prevenire altri contagi.

Come affermato dal vicensindaco e assessore all’istruzione, Nicoletta Negro, per il Comune di Albissola, “la situazione è sotto controllo e monitorata”.

Al momento tutti i bambini sono a casa e non si segnalano criticità.