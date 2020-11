Il Covid non ferma l’amore: il magico “sì” di Katia e Davide nelle grotte di Borgio Verezzi

Borgio Verezzi. Anche se l’emergenza sanitaria e in particolare il nuovo Dpcm non consentono di festeggiare a dovere i matrimoni (così come le lauree e i battesimi), Katia e Davide – due sposi savonesi – hanno deciso di pronunciare il loro fatidico “sì”.

I due novelli sposi hanno voluto unirsi nel sacro vincolo del matrimonio in una location davvero speciale: le grotte di Borgio Verezzi.

Sempre più rari e difficili da organizzare, i matrimoni stanno vivendo una delle fasi più buie della loro storia. Ecco perché il giorno più bello di Katia e Davide è stato salutato dalla pagina Facebook dedicata al turismo e alla cultura del Comune di Borgio Verezzi come un buon auspicio per il futuro: “L’amore non si ferma, e questa vostra scelta è un segno di speranza per tutti…”.