Il barista non può essere multato per gli assembramenti esterni al suo locale

Savona. Alcuni esercenti si sono rivolti a IVG per chiedere chiarimenti sulle multe che possono essere elevate a titolari di bar per quanto riguarda gli assembramenti, com’è accaduto di recente a Savona in altre località della provincia.

Arriviamo subito a una conclusione, pur se, come sempre, la burocrazia italiana potrebbe lasciare spazio a qualche diversa interpretazione.

Il titolare del bar è responsabile di quanto accade all’Interno del suo locale, intendendo con questo anche il dehors; non può invece essere sanzionato per assembramenti esterni, non avendo – ovviamente – alcuna autorità per farlo. Deve però “avvisare i clienti” del divieto cui devono attenersi (come precisa una recente circolare del Capo di Gabinetto del Ministro dell’Interno) e in caso di rifiuto chiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

Tutte le multe di cui si ha notizia si riferiscono quindi o a clamorosi casi di flagranza dentro i bar o a sanzioni elevate solo ai clienti.

Spiega il comandante della polizia di Savona, Igor Aloi: “Noi, ma credo sia il comportamento anche degli altri corpi, siamo intervenuti in casi eclatanti, multando il titolare del bar per evidenti situazioni illegali all’interno o i clienti sul marciapiede davanti all’esercizio. Comunque – aggiunge -, al di là delle disposizioni di legge nude e crude, il da farsi è chiaro, trattandosi di attività di asporto: il titolare deve servire le bevande o il cibo e il cliente deve subito allontanarsi, senza consumare nelle vicinanze”. E conclude: “Nella stragrande maggioranza dei casi il semplice avvertimento del barista è sufficiente a far allontanare i clienti che si fermino nei pressi dell’esercizio, a meno che non si tratti magari di ubriachi o pregiudicati inclini alla discussione o addirittura alla rissa”.

La legge dunque è sufficientemente chiara, e non risultano infatti multe a baristi per assembramenti esterni di cui non possono essere responsabili e che non hanno gli strumenti per evitare.