Guida sommelier Ais, premio Taste Vin alla cantina BioVio di Albenga

“Vitae” è la guida ai vini redatta ogni anno dai sommelier dell’Ais, l’associazione di sommelier più antica d’Italia. I vini che hanno l’onore di entrare nella guida vengono giudicati in “viti”, massimo quattro viti per segnalare le eccellenze. In più, ogni anno, vengono assegnati i premi Taste Vin (sarebbe il tradizionale scodellino dei sommelier), ventidue in totale, uno per regione (lo so, le regioni italiane sono 20, ma Emilia e Romagna, Trentino e Alto Adige sono sdoppiate). Premi che vengono assegnate alle “cantine dell’anno”, le migliori dell’anno per ogni territorio. A decidere il premio sono sommelier provenienti da ogni parte d’Italia e le degustazioni dei vini sono, ovviamente, alla cieca.

Quest’anno il Taste Vin per la Liguria è arrivato ad Albenga, da BioVio, la cantina fondata da Aimone Vio a Bastia d’Albenga. Da tempo, in cantina, Aimone è affiancato dalla figlia Caterina e dal genero Vincenzo Sorrentino, giovani e preparati enologi. Chiara, la moglie, sovrintende a tutte le attività aziendali, mentre la figlia Camilla si occupa del settore aromatiche e la più piccola, Carolina, all’agriturismo e alla cucina.

La consegna del premio, causa Covid, è avvenuta in sordina, con il presidente Ais Liguria Alex Molinari in trasferta ad Albenga assieme al presidente provinciale Giancarlo Alfano e ad Augusto Manfredi, dirigente regionale Ais. “E’ un premio che ci emoziona molto, un riconoscimento al nostro impegno e al nostro lavoro”, commenta emozionato Aimone Vio, Viticoltore dell’Anno 2017 per il Gambero Rosso. Il premio Ais è stato decretato per il Grand.Père 2019, un Pigato superiore di grande equilibrio.

Di seguito i vini liguri premiati con le 4 Viti da Vitae 2021.

CINQUE TERRE COSTA DE SÈRA 2019

Cooperativa Agricoltura Cinque Terre

CINQUE TERRE SCIACCHETRÀ RISERVA 2016

A Scià

COLLI DI LUNI VERMENTINO VILLA LINDA 2019

La Pietra del Focolare

ORMEASCO DI PORNASSIO SUPERIORE 2018

Cascina Nirasca

ÒUA2 2018

La Ricolla

RIVIERA LIGURE DI PONENTE PIGATO GRAND-PÈRE 2018

Bio Vio

RIVIERA LIGURE DI PONENTE PIGATO U BACCAN 2018

Bruna

ROSSESE DI DOLCEACQUA BARBAPEPIN 2018

Poggi dell’Elmo

ROSSESE DI DOLCEACQUA CURLI 2017

Maccario Dringenberg

