Grazie allo spezzino Pobega l’Italia U21 vede gli Europei

Anche se di misura gli azzurrini di Nicolato vincono per 2 a 1 in Islanda una partita decisiva per le qualificazioni alla fase finale dell’Europeo Under 21. Match winner il player dello Spezia Tommaso Pobega, autore di una doppietta. Ora gli azzurri, che sono in testa al loro girone con 19 punti, basterà battere il Lussemburgo domenica per qualificarsi.

Continua così il magic moment di Tommaso Pobega che ha catapultato il gioiellino dello Spezia su tutte le prime pagine. Il suo cartellino è sempre del Milan. Ha realizzato 4 goal nelle ultime 3 partite. E non si parla neppure di un attaccante, bensì del centrocampista del momento, come lo si potrebbe definire.

Perché Tommaso Pobega sta effettivamente stupendo tutti: sia con la maglia dello Spezia, con la quale ha segnato alla Juventus e al Benevento, che con quella dell’Italia Under 21, che ha trascinato alla vittoria in Islanda.

Giuliano di origine, nato a Trieste il 15 luglio 1999, Pobega è cresciuto nelle giovanili della Triestina. Nel 2013 lo ha notato il Milan, che lo ha portato in rossonero. Tommaso ha scalato le categorie del vivaio fino ad arrivare in Primavera, ma a un passo dalla prima squadra il suo percorso si è snodato in una serie di prestiti: Ternana in Serie C nel 2018, Pordenone in Serie B l’anno successivo e infine la Serie A con il neopromosso Spezia.

L’aria della nostra Liguria pare gli faccia veramente bene!