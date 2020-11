Goccia a Goccia: il mondo degli oli essenziali si presenta

Eccoci, si parte!! Sono felice di questo nuovo inizio. Benvenuti nella rubrica di Goccia a Goccia, un salotto dove si parlerà degli Oli Essenziali applicati nella vita quotidiana.

Mi presento: sono Sandra, nella vita sono moglie, mamma, nonna e impiegata nella ditta di mio figlio. Due anni e mezzo fa ho iniziato un percorso di conoscenza sugli oli essenziali. Obiettivo di questo mio percorso è la conoscenza del mondo degli aromacomplessi applicati alla vita quotidiana.

Il mio incontro con gli oli essenziali è stato casuale e inaspettato. Ho conosciuto gli oli essenziali sotto l’ombrellone in una giornata di agosto. Quel giorno Martina, una cara amica, mi è venuta a trovare ai bagni marini, dove, in estate, sono solita andare, e mentre si stava chiacchierando una vespa malauguratamente mi ha punto. Io sono allergica alle punture di insetto in particolare alle vespe e solitamente mi gonfia subito la parte lesa provocando forte dolore, prurito e infezione. Quel giorno la mia amica prontamente mi ha fatto applicare una crema e poco dopo tutto è scomparso. Con grande stupore ho chiesto il contenuto del preparato e ho scoperto che era a base di oli essenziali: Lavanda, Elicrisio, Melaleuca. Incenso e Cedarwood.

Da lì la curiosità, per questo mondo, a me sconosciuto. Poco tempo dopo la casualità: un corso di “Aromatouch” e l’utilizzo degli oli essenziali proprio a Genova. E da lì… amore incondizionato per un mondo che va oltre la chimica e i profumi. Nel mio percorso accademico ho conosciuto: la storia, la chimica, i biotipi, la medicina cinese, l’alimentazione. Di ogni argomento ne ho apprezzato la meravigliosa visione dell’uomo. L’uomo visto nella sua interezza fisica – psichica – eterea.

La capacità degli oli essenziali di supportare ogni “visione” li rende meravigliosamente adattabili ad ogni filosofia e disciplina. Gli oli essenziali devono essere considerati “NON ALTERNATIVI” ma “COMPLEMENTARI” ad ogni nostra azione quotidiana.

La possibilità durante il mio percorso di condividere esperienze, diffondere l’utilizzo degli oli, assistere a eventi formativi sempre più strutturati e esaustivi ha determinato in me la voglia di studiare sempre più per favorire la diffusione dell’utilizzo di queste meravigliose sostanze inseguendo un sogno che fin dal tempo delle superiori è rimasto nel cassetto.

GLI OLI ESSENZIALI ENTRANO NELLA TUA VITA QUANDO MENO TE LO ASPETTI E QUANDO NE HAI PIU’ BISOGNO.

Sembra una frase detta per stupire ma in realtà è quello che penso e sostengo fortemente. La potenza degli oli essenziali è indiscussa quando li provi non puoi che confermare la loro efficacia ma quello che non sai e che sono loro a sceglierti quando tu sei pronto e prima che tu ti renda conto di amarli loro ti hanno già conquistata e a te non rimane altro che condividere questo meraviglioso STILE DI VITA.

La natura ci regala colori emozioni e composti aromatici: GLI OLI ESSENZIALI!!!!

Gli oli essenziali sono UNO STILE DI VITA sano, positivo capace di liberare un’esplosione di fragranza ed emozione. Utilizzare gli oli essenziali nella vita quotidiana, sapere quale olio scegliere come e dove applicarlo può fare la differenza: il mio percorso Accademico mi ha portato a capire come scegliere un olio essenziale.

GLI OLI ESSENZIALI NON SONO TUTTI UGUALI. SCEGLIERE UN OLIO ESSENZIALE PUO’ ESSERE FACILE SE NE CONOSCI ALCUNE CARATTERISTICHE. PROVIAMO A CONOSCERLI INSIEME.

Se vuoi saperne di più o contattarmi segui la pagina di Goccia a goccia.