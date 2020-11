“Giù le mani dal punto nascite del Santa Corona”, ecco 10 passi da seguire per la riapertura

Pietra Ligure. Sono partite le azioni interne al gruppo “Giù le mani dal punto nascite del Santa Corona”. Il gruppo, che riunisce ad oggi 5.538 membri e ha promosso una petizione che ha raccolto 4.782 firme, lavora per individuare percorsi che portino alla riapertura del punto nascite dell’ospedale pietrese.

“Dopo una riflessione collegata alle possibili azioni che ogni singolo cittadino è in grado di mettere in atto, è stato proposto un percorso rivolto a tutte le persone che si vogliono impegnare per far riaprire il punto nascite – commentano dal gruppo – Il nome dell’iniziativa è ’10 passi per far riaprire il punto nascite’. L’idea è che passo dopo passo riusciremo a raggiungere il nostro obiettivo. Per arrivarci c’è bisogno di una adesione più ampia possibile”.

Di seguito, la sequenza dei 10 passi:

Passo 1 – Petizione

Firmare la petizione rivolta al Presidente della Regione Liguria (qui).

Passo 2 – Immagine

Mettere nella propria immagine di profilo il logo del gruppo o aggiungere il motivo del gruppo.

Passo 3 – Passaparola

Far entrare nel gruppo tutte le persone di nostra conoscenza.

Passo 4 – Diffusione

Diffondere nei gruppi locali le azioni della nostra campagna.

Passo 5 – Ringraziare

Postare nella pagina tutte le positività e belle esperienze vissute dalle famiglie liguri nel punto nascita e mettere MI PIACE sulla pagina.

Passo 6 – Distribuzione

Richiedere il file della locandina, stamparla e diffonderla.

Per ricevere il file scrivere a nascereapietra@gmail.com

Passo 7 – Lettera

Scrivere al vostro Sindaco, all’Asl2 e al Presidente della Regione chiedendo un impegno concreto per la riapertura del punto nascita suggerendo di attingere dalla graduatoria delle Ostetriche.

Per avere bozza della lettera ed elenco contatti scrivere a nascereapietra@gmail.com.

Passo 8 – Responsabilità

Contattare i 5 consiglieri regionali eletti in provincia di Savona chiedendo il loro impegno immediato per far riaprire il punto nascite.

Per avere bozza della lettera ed elenco contatti scrivere a nascereapietra@gmail.com.

Passo 9 – Media

Contattare giornalisti, redazioni, trasmissioni, radio, blogger, youtuber per chiedere di sostenere la campagna per la riapertura e segnalare disservizi e problematicità in corso.

Passo 10 – Progettare

Pensare a nuove azioni da proporre e postarle nel gruppo dedicato.

La conferma della chiusura temporanea del Punto Nascite, da parte di Asl 2, era arrivata lunedì 9 novembre. Un provvedimento che ha immediatamente scatenato forti reazioni, con la convocazione urgente del distretto sociosanitario di Finale e Albenga (che si è svolto martedì) e una levata di scudi bipartisan, guidata dal sindaco di Pietra Ligure Luigi e Vincenzi come “portavoce” territoriale della protesta: si sono dichiarati contrari o hanno almeno chiesto garanzie su una futura riapertura Linea Condivisa, In Azione, il Comune di Alassio, i sindaci di Tovo, Giustenice e Magliolo, il sindaco di Loano, la minoranza di Toirano e quella di Borghetto, Jan Casella, Nicola Seppone, Eraldo Ciangherotti, molti lettori (qui una delle lettere più rappresentative tra quelle ricevute dalla redazione) e la stessa IVG, con un commento a firma di Sandro Chiaramonti. Mentre Toti si è affrettato a ribadire la temporaneità del provvedimento, tesi sposata anche da Sara Foscolo, dal sindaco di Borghetto Santo Spirito e dal vicesindaco di Loano.

Successivamente, IVG aveva comunicato ai propri lettori anche la chiusura del pronto soccorso ostetrico. Una decisione che aveva scatenato reazioni indignate. Le “voci” e le conferme circa le ragioni della chiusura si erano inseguite, così come le precisazioni da parte di Asl e da parte del personale sanitario. Anche in questo caso, c’è stato chi ha alzato le barricate (come Europa Verde Liguria) e chi, in seno ai Comuni, ha presentato mozioni (come Fratelli d’Italia a Pietra Ligure). La stessa decisione è stata presa dal consiglio provinciale. La scorsa settimana, poi, su IVG.it il responsabile di pediatria e neonatologia degli ospedali di Savona e Pietra Ligure Alberto Gaiero ha fatto il punto sulla situazione per rassicurare le mamme a livello pediatrico, mentre il dott. Volpi ci ha svelato che il pronto soccorso ostetrico non sarebbe stato chiuso solo per 15 giorni, ma fino al 31 di gennaio. Dal primo dicembre, però, le gravidanze fisiologiche torneranno ad essere seguite al Santa Corona, dove riapriranno 4 ambulatori.