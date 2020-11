Giornata Mondiale del Diabete, Borghetto “accende di blu” il monumento della Costituzione

Borghetto Santo Spirito. Il Comune di Borghetto aderisce alla richiesta dell’Associazione Diabete Giovanile Ponente con un gesto simbolico, illuminando di blu, in occasione della “Giornata Mondiale del Diabete” in programma il 14 novembre, il monumento dedicato alla Costituzione realizzato dallo scultore borghettino Simone Finotti e donato, anni fa, da Adriana Colla al paese.

L’Associazione ricorda che “questa patologia sta diventando una vera e propria epidemia a livello globale. In Italia sono oltre 3 milioni le persone malate e molte altre ne soffrono senza saperlo. Dal 1991 il 14 novembre viene dedicato alla ‘Giornata Mondiale del Diabete’. Dal 20 dicembre 2006 le Nazioni Unite hanno proclamato questa data come ‘a United Nations Day’. La ‘Giornata Mondiale del Diabete’ è un evento promosso dalla International Diabetes Federation e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità allo scopo di sensibilizzare e informare l’opinione pubblica. Quest’anno in Italia a causa della pandemia in corso, gli appuntamenti nelle piazze sono state sospesi”.

Il tema programmato di questa edizione è “L’infermiere e il Diabete”. La campagna mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sul ruolo cruciale che gli infermieri svolgono nel supportare le persone che vivono con il diabete.

“Gli infermieri attualmente rappresentano oltre la metà della forza lavoro sanitaria globale – ricorda il sindaco Giancarlo Canepa – Fanno un lavoro eccezionale per sostenere le persone che vivono con una vasta gamma di problemi di salute. Anche le persone che convivono con il diabete o sono a rischio di sviluppare la condizione hanno bisogno del loro prezioso supporto”.