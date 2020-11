Giancarlo Riolfo riparte dalla Pistoiese, panchina prestigiosa occupata anche da Lippi e Ventura

La nuova sfida del tecnico Giancarlo Riolfo si chiama Pistoiese. L’allenatore ponentino è stato chiamato a risolvere una situazione di classifica complicata in quanto i toscani, impegnati nel girone A di Serie C, occupano attualmente il terzultimo posto della graduatoria. Sostituisce Nicolò Frustalupi mantenendo invariato lo staff.

Una panchina prestigiosa, sulla quale sono passati tecnici del calibro di Walter Mazzarri, Giuseppe Pillon, Andrea Agostinelli, Gian Piero Ventura e Marcello Lippi. L’augurio è che questa avventura possa rappresentare l’inizio di un’ulteriore ascesa per un tecnico capace di condurre in Serie D Imperia, Pro Imperia e Argentina, senza dimenticare la salvezza ottenuta in Serie C con il Savona. L’ultima esperienza di Riolfo risale alla scorsa stagione, quando con il suo Carpi ha raggiunto il secondo posto in Serie C venendo poi eliminato in occasione degli spareggi promozione.