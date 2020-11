Gatti sterilizzati a Ceriale, pace fatta tra Enpa e Accademia Kronos: “Collaborazione fattiva per il futuro”

Savona. “Intervengo nella mia qualità di Presidente dell’Enpa di Savona per chiarire, a seguito della cortese richiesta di Accademia Kronos di Ceriale, la posizione dell’Ente che presiedo e rettificare quanto apparso sulla vostra testata”. A parlare, in una nota, è l’avvocato Lucrezia Novaro, Presidente Enpa Savona.

“Enpa – spiega Novaro – non intendeva in alcun modo mettere in discussione quanto riferito da Accademia Kronos nella propria richiesta di rettifica ovvero che Le operazioni di cattura sterilizzazione e visite veterinarie di 18 gatti sono gia’ state effettuate dai volontari della sezione Ponente ligure di Accademia Kronos che ha pure sostenuto tutte le spese con l’aiuto dei propri soci e di alcune persone sensibilizzate a tale scopo. Dunque l’impegno di Accademia Kronos non è assolutamente da mettere in discussione ed anzi è meritevole di viva condivisione”.

“In realtà l’episodio che ha suscitato la reazione di Accademia Kronos, frutto di un fraintendimento, ha avuto un risvolto assolutamente positivo in quanto, specie in un momento così delicato di emergenza sanitaria, sono ancora più apprezzabili gli interventi di tutti coloro che sia singolarmente che collettivamente si adoperano, con le attuali limitazioni, nella cura e nella tutela degli animali – prosegue l’avvocato savonese -. Accademia Kronos ha auspicato ‘una prossima e fattiva collaborazione tra le nostre associazioni’ sulla quale sarò ben lieta di lavorare. Se, dunque, vi sono stati errori di comunicazione, è giusto rettificarli”.

“Enpa è a disposizione di qualunque ente o associazione che, condividendo i nostri scopi statutari, intenda impegnarsi per la valorizzazione degli strumenti di tutela degli animali” conclude Novaro.