Fratelli d’Italia, Marabello nominato responsabile provinciale del dipartimento Cultura e Innovazione

Liguria. Fabrizio Marabello, vice coordinatore regionale di Riva Destra e membro dell’esecutivo nazionale del movimento CulturaIdentità, è stato nominato responsabile di Savona e Provincia del Dipartimento Cultura e Innovazione di Fratelli d’Italia.

Il Dipartimento a livello nazionale è presieduto dall’on. Federico Mollicone (nella foto con Marabello), membro della VII Commissione Parlamentare Cultura, Scienza e Istruzione.

Marabello collabora con l’on. Andrea De Priamo, capogruppo dell’Assemblea Capitolina del partito guidato da Giorgia Meloni ed è portavoce dell’Associazione Amici della Fondazione Giorgio Almirante.

Insignito cavaliere dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro e Medaglia di Bronzo, Marabello è un consulente e collaboratore del Centro Studi Piemontesi ed è organizzatore e animatore di eventi culturali a livello nazionale e internazionale. Nel 2011 ha curato le celebrazioni per il 150° della proclamazione del Regno d’Italia e dell’Unità Nazionale. È inoltre membro della Fondazione Internazionale Lepanto, con sede a Roma, che ha come fine la difesa dei principi e delle istituzioni della Civilità Cristiana e del Comitato 10 Febbraio, sodalizio nato per la salvaguardia della cultura nell’Adriatico Orientale.

“Ringrazio Fratelli d’Italia nella persona del Coordinatore Provinciale Claudio Cavallo per la fiducia e la stima accordatami” commenta Marabello.