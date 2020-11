Finale Ligure. Furgoncino si ribalta in un rettilineo. È successo questa mattina in via Calice a Finale Ligure

Ancora da accertare le dinamiche dell’incidente, che non dovrebbe aver coinvolto altri veicoli. Il conducente sta bene e non dovrebbe aver subito alcun trauma. E’ stato trasportato in codice verde al Santa Corona di Pietra Ligure per gli accertamenti del caso.

Foto 2 di 2



Sul posto, non distante dalla caserma, sono giunti tempestivamente i vigili del fuoco del Comando di Finale Ligure e le forze dell’ordine, che stanno ancora procedendo all’operazione di sgombro e alla riattivazione della normale viabilità, ora limitata ad una corsia.