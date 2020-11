Finale Ligure, chiusura a fasce orarie per la strada provinciale tra Final Pia e località Manie

Finale Ligure. L’ordinanza della Provincia di Savona interesserà la provinciale che collega Final Pia a località Manie in territorio del Comune di Finale Ligure. Nell’ordinanza si legge una chiusura a fasce orarie a partire da lunedì 16 novembre fino al 30 novembre.

La chiusura sarà per 4 ore al giorno, dalle 9 alle 11 e dalle 15 alle 17. A comunicarlo il consigliere provinciale delegato alle manutenzioni stradali Luana Isella: “Il cantiere sta proseguendo e contiamo di terminare tra la fine ed inizio anno. Oltre a tale periodo di chiusura avremo alcune giornate ancora regolate da semaforo , cercando di fare il massimo per togliere il disagio il prima possibile”.

Provincia è Comune lavorano in stretta collaborazione anche in questo frangente. L’assessore e Vice Sindaco finalese Andrea Guzzi: “L’esigenza di Provincia di una chiusura a fasce orarie è motivata da lavorazioni da eseguirsi sull’intera carreggiata. Per un lavoro migliore ed in sicurezza. Abbiamo cercato di salvaguardare le fasce orarie con più traffico per ragioni lavorative e per gli scuolabus. Trovato un giusto compromesso che possa tutelare sia i nostri concittadini che l’operatività del cantiere”.

La strada sarà aperta comunque sabato 21 e domenica 22 novembre.