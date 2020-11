Finale Ligure, annullata la protesta dei ristoratori in piazza: l’organizzatrice pronta ad incontrare Toti

Finale Ligure. E’ stato annullato il sit-in di protesta che si sarebbe dovuta tenere domani, martedì 3 novembre, alle 11 in piazza Vittorio Emanuele a Finale Ligure per “difendere i diritti dei ristoratori”.

La manifestazione è stata organizzata dalla figlia di una coppia titolare di uno dei ristoranti colpiti gravemente dalla crisi legata all’emergenza Covid. L’evoluzione dell’emergenza sanitaria e le ultime disposizioni normative nazionali e regionali, tuttavia, hanno spinto la giovane a fare un passo indietro.

“In questi giorni abbiamo lavorato molto per trovare la soluzione ottimale per far sentire la nostra voce in merito al sostegno e all’aiuto delle categorie particolarmente colpite – spiega – Abbiamo letto con attenzione le ordinanze e in ossequio a queste, e in attesa del Dpcm previsto nella giornata di oggi, affinché le regole per garantire la sicurezza di tutti vengano rispettate, ho preso una decisione”.

“Ringrazio il consigliere Angelo Vaccarezza, che come sempre ha preso a cuore la nostra realtà, e si è interessato affinché riuscissi a prendere contatto con gli uffici del presidente Giovanni Toti che, ha accettato di incontrarmi per poter approfondire la nostra situazione. Per questi motivi, ho deciso di non effettuare la manifestazioni prevista per domani. Non ci arrendiamo, rispettiamo le regole e andiamo avanti. #unitisipuò”.