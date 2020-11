Finale Ligure, al via il nuovo servizio di ritiro ingombranti nei rioni finalesi

Finale Ligure. L’amministrazione Frascherelli e la partecipata Finale Ambiente Spa lanciano un nuovo servizio per i cittadini, Ecovan ritiro piccoli ingombranti nei diversi quartieri della città.

“Un ulteriore servizio porta a porta di ritiro piccoli ingombranti direttamente nelle piazze cittadine – comunica il Ugo Frascherelli -. Con tale servizio cerchiamo di essere maggiormente vicini alla città ed alle sue necessità. Con un preciso calendario ed a orari e zone ben definite un operatore della Finale Ambiente sarà disponibile a ricevere piccoli ingombranti sul mezzo di recupero. Ricordiamo che è già attivo il servizio gratuito ritiro ingombranti presso il domicilio, in questo modo chi ha piccoli pezzi da conferire non è costretto ad attendere la lista d’attesa ma potrà usufruire di tale iniziativa”.

“Con questi due servizi oltre ad andare incontro alle istanze dei nostri concittadini cerchiamo di limitare gli abbandoni presso le isole ecologiche della città. Un fenomeno dimnuito in questi anni ma ancora presente e di certo un danno per ambiente ed immagine.” Conclude Frascherelli.

Il servizio è solo operativo per le utenze domestiche di Finale Ligure e Orco Feglino.

Di seguito calendario ed informazioni relative a tale servizio, gratuito ed operativo dal primo mercoledi di dicembre: ogni 1° mercoledì del mese; Calvisio, Piazza Inegagge dalle ore 14.30 alle ore 16.30; Finalpia, Piazza Abbazia dalle ore 16.45 alle ore 18.45. Ogni 2° mercoledì del mese; Varigotti, Piazza del Sole dalle ore 14.30 alle ore 17.30; Ogni 3° mercoledì del mese; Gorra, Piazza San Bartolomeo dalle ore 14.30 alle ore 17.30; Ogni 4° mercoledì del mese; Finalmarina, Piazza Donatori di Sangue c/o Park Silos dalle ore 14.30 alle ore 17.30.

Finale Ambiente ritirerà i seguenti rifiuti solo per le utenze domestiche: ingombranti di piccole dimensioni; RAEE di piccole dimensioni; pneumatici fuori uso; cartucce di inchiostri per stampanti

Pile, batterie al piombo; metalli; legno; medicinali scaduti; vernici-resine-inchiostri; inerti in piccole quantità.

Con l’ECOVAN, infine, non verranno ritirati: sfalci e potature (solo presso il centro di raccolta); estintori

Bombole del gas; cartongesso; amianto; acidi e olio motore; fuochi d’artificio; ingombranti di grandi dimensioni come armadi, divani, poltrone, finestre (questi solo tramite prenotazione o presso il centro di raccolta).