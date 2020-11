Ponente. Delusione per i cinque savonesi alla tornata di audizioni al Palafiori di Sanremo per la selezione delle Nuove Proposte in vista dell’edizione 2021 del Festival della Canzone Italiana.

In tutto 450 iscritti (Abruzzo 11, Basilicata 5, Calabria 16, Campania 32, Emilia Romagna 27, Friuli Venezia Giulia 4, Lazio 51, Liguria 20, Lombardia 58, Marche 9, Molise 2, Piemonte 28, Puglia 35, Sardegna 6, Sicilia 34, Toscana 41, Umbria 4, Veneto 31, Stranieri 6), tra cui giovani cantanti savonesi, già protagonisti nel settore musicale: Matteo Toscano e Marco Elba di Savona, Davide Pastorino di Noli, Samuele Michero di Alassio e Francesca Varaldo di Cairo Montenotte.

Purtroppo, la commissione artistica di valutazione composta da Vittorio De Scalzi, Gianmaurizio Foderaro, Rossana Casale, Erica Mou e G-Max, li ha esclusi dalle finali del 21/22 novembre (nel rispetto dei Dpcm governativi e delle ordinanze locali): tra i 65 nomi scelti non ci saranno i talenti emergenti della nostra provincia.

Ora tra i 65 aspiranti concorrenti, la commssione sceglierà otto cantanti: tra questi, la commissione Rai sceglierà, durante la serata di AmaSanremo, che andrà in onda su Rai Uno il 17 dicembre, i due partecipanti alle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2021.