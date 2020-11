Factory Liguria Prestige: si apre la campagna abbonamenti del neonato circuito ligure

Loano. La scoperta di un territorio che sa offrire più esperienze da vivere in sella alla bicicletta e in compagnia di quanti condividono la stessa passione. Che assicura un clima mite, soprattutto nei primi mesi dell’anno, ideale per quanti vogliono pedalare a contatto con la natura partecipando ad eventi internazionali e manifestazioni che anche in questa stagione 2020 si sono distinte per la sicurezza dei corridori in gara e il rispetto delle norme inserite nei protocolli per il contrasto della diffusione del Covid-19.

Factory Liguria Prestige è il nuovo circuito di granfondo, sostenuto dall’azienda di abbigliamento sportivo personalizzato genovese Factory Sport Wear, che assicura tutto questo, a coloro che da domani (1 dicembre 2020) sottoscriveranno l’abbonamento al challenge ligure articolato in cinque prove, attraverso il sito www.winningtime.it compilando la scheda iscrizione con tutti i dati personali e scegliere il tipo di pagamento.

Il costo dell’abbonamento è di euro 150. È inoltre possibile sottoscrivere l’abbonamento solidarietà al costo di 200 euro che prevede l’assegnazione della Griglia Vip in tutte le manifestazioni in programma. Dall’1 febbraio le quote subiranno un aumento di euro 15.

Gli abbonati al neonato circuito, che si tiene sotto l’egida di Acsi Ciclismo, potranno inoltre integrare l’abbonamento e iscriversi ai circuiti Trofeo Loabikers, Granfondo Sanremo Sanremo e Gran Trofeo Gs Alpi.

– Agli iscritti al Trofeo Loabikers viene data la possibilità di iscriversi al Circuito Liguria Prestige con l’aggiunta di € 105 (GF Laigueglia – GF Alassio – GF Sanremo).

– Agli iscritti al Gran Trofeo GS Alpi viene data la possibilità di iscriversi al Circuito Liguria Prestige con l’aggiunta di € 100 (GF Diano Marina – GF Sanremo – GF El Diablo).

– Agli iscritti al Circuito Liguria Prestige viene data la possibilità di iscriversi al Trofeo Loabikers con l’aggiunta di € 135 (GF Loano – GF Varazze – GF Andora – GF Pietra Ligure).

– Agli iscritti al Circuito Liguria Prestige viene data la possibilità di iscriversi al Gran Trofeo GS Alpi con l’aggiunta di € 80 (GF Torino – GF Gavia Mortirolo).