Evento online a Finale nella “Settimana per la Riduzione dei Rifiuti”

Il Centro di Educazione Ambientale Finale Natura, istituito dal Comune di Finale Ligure ed affidato al gruppo delle guide ambientali escursionistiche del Finale, organizza nella Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti una iniziativa online per sensibilizzare la popolazione sul problema dei rifiuti abbandonati nel nostro ambiente o trasportati dai fiumi, dal mare e dal vento.

“Mi rifiuto!” è un appello a non essere d’accordo sulla maleducazione e scarsa sensibilità ambientale di chi abbandona deliberatamente nell’ambiente, e un invito a fare azioni “al contrario” cioè di rimozione di rifiuti anche non propri. Nel contempo, il gioco tra “MI” e “MY” vuole trasformare questa esclamazione in una diretta assunzione di responsabilità verso i propri rifiuti, con l’impegno a ridurre e differenziare gli scarti che ognuno produce.

L’evento online sostituisce l’azione di pulizia “in presenza”, per rispettare le norme in atto dovute all’emergenza sanitaria e non creare assembramenti, e vede la collaborazione del gruppo “Sfuso” di Calice Ligure e del WWF di Savona.

L’invito che viene rivolto alla popolazione è quello di realizzare singolarmente una piccola azione di pulizia vicino a casa, oppure focalizzare sul proprio impegno o idea per la riduzione dei rifiuti nella propria abitazione o attività (per esempio con il riutilizzo degli oggetti permettendo di allungarne la vita, o con il corretto avvio alla raccolta differenziata che consente il riciclo di plastica, carta, vetro e metallo) e quindi scattare una fotografia o un selfie con mascherina, all’insegna del sottotitolo dell’evento: “Questo l’ho fatto io!”.

Le fotografie scattate durante la settimana potranno essere direttamente inviate via email a finalenatura.cea@gmail.com oppure le persone potranno semplicemente pubblicare le immagini sul proprio profilo citando la pagina @finalenatura e l’hashtag #myrifiuto così da consentire, al termine dell’evento (29 novembre), la raccolta e la pubblicazione di tutte le foto in un unico album su facebook sulla pagina “Finale Natura CEA”.

“Facciamo vedere insieme il nostro impegno per l’ambiente!”.