Europa Verde a Toti: “Sempre in tv, ma è stato fatto qualcosa per i vaccini e gli anziani?”

Liguria. “Oltre ad apparire su ogni televisione locale e nazionale, il presidente Toti, nonché assessore alla Sanità e al Bilancio, si è guardato intorno per domandarsi dove ha condotto la Liguria una gestione a dir poco sommaria della sanità in questi cinque anni? E dopo essersi guardato intorno, forse potrebbe anche andarsene”. Duro l’attacco al governatore ligure da parte di Europa Verde, che non è d’accordo sulla gestione regionale della sanità e chiede spiegazioni sui vaccini antinfluenzali e le misure di tutela socio-sanitaria degli anziani.

“Ci giungono personalmente, e anche tramite notizie di stampa, informazioni su presunte profonde carenze nella somministrazione dei vaccini antinfluenzali in tutto il territorio regionale – affermano da Europa Verde – Presidente ne è a conoscenza? Alisa ha fatto qualcosa? Sono state prese misure per garantire una somministrazione urgente in particolare alle categorie più fragili?”.

“Le opposizioni – proseguono – hanno chiesto la convocazione del tavolo consiliare sugli anziani per fare il punto sulla situazione per quanto concerne le misure di tutela socio-sanitaria, ma anche per capire come sta andando la campagna di vaccinazioni. Ci potrebbe spiegare se e quando sarà convocato? Con quale ordine del giorno? Nel frattempo è stata fatta una verifica da Alisa sulla somministrazione dei vaccini antinfluenzali alle persone ultrasessantenni?”.

“Siamo profondamente preoccupati della situazione, che si associa al quadro di sostanziale non governo regionale su tutte le principali questioni. Non basta comparire in televisione e sui giornali a ogni pie’ sospinto, ma bisogna interrogarsi sui dubbi rilevati e dare certezze alle persone sul fatto che la Regione ha un governo e non è una barca alla deriva guidata da chi rischia di apparire alla lunga come Napoleone negli ultimi anni di esilio all’Isola di Sant’Elena” concludono l’affondo.