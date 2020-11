Escursioni, street food, mostre d’arte: un fine settimana carico di eventi in provincia

Il 14 novembre 1889 la giornalista americana Nellie Bly iniziò un tentativo, poi coronato da successo, di compiere il giro del mondo in meno di 80 giorni. Oggi purtroppo noi tifosi del fine settimana non potremo fare neanche il giro della provincia, dato che vige ormai il divieto di spostarsi tra Comuni senza validi e contingenti motivi. Ciò non toglie che ci potremo sentire a nostro agio nelle nostre rispettive località con l’agenda degli eventi che ci invita al piacere e al relax in questa fresca metà di novembre e di cui vi proponiamo un estratto.

Prepariamoci a camminare a fil di cielo con “Finalese 360”, escursione dalle “vertical emotion” a Capo Noli. Le sue falesie calcaree dividono le case color pastello del singolare borgo saraceno Varigotti dalle antiche mura medievali di Noli, lambita da uno degli arenili più belli della Liguria. La candida roccia si mostrerà in tutta la sua imponenza mentre saliremo verso l’ex Semaforo Nuovo, beneficiando di panorami davvero vertiginosi. La guida ambientale escursionistica accompagnerà il gruppo illustrando le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell’itinerario visitato.

La Società Guide Alpine di Finale Ligure ci porterà nella sensazionale avventura dello “Strapatente Tour”, in un paesaggio sorprendente. Il sentiero stretto e impervio ci accompagnerà gradualmente al sito di interesse, come a voler aumentare sempre di più la suspence, fino a quando non comparirà improvvisamente ai nostri occhi la prima grotta, la seconda e infine il Dolmen.

Il weekend al Parco Natura AsinOlla di Pietra Ligure diventa all’insegna delle specialità gastronomiche da asporto con la possibilità di consumarle nelle aree attrezzate. Sabato appuntamento con lo street food: patatine fresche fritte, panissa, caldarroste, panini, muffin e altro ancora. Domenica “Lasagnata take away”: stuzzichino di benvenuto e lasagna di zucca con salsiccia oppure al pomodoro. Nelle due giornate non mancherà anche il consueto slow trekking per famiglie insieme agli amici asinelli.

Presso la galleria Signori Arte ad Albissola Marina è visitabile la mostra “Leonin” con le opere dell’artista cairese Carlo Leone Gallo, incarnazione dello stereotipo dell’artista di provincia, isolato, che rifugge le luci della ribalta e la vita delle rassegne nazionali e internazionali che dagli anni ’50 investirono la provincia di Savona. “Tra il 1941 e il 1948 il committente incaricò l’artista di dipingere una serie di vedute su Savona e provincia – spiega il curatore Alessandro Signori – Queste opere su tavola sono contraddistinte da una pittura attenta alla natura che comunica fascino e suggestione attraverso il colore e la luce”.