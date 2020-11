Emergenza sanitaria, Toti: “L’affitto alle famiglie in difficoltà lo paghiamo noi”

Liguria. “Con molte attività costrette a fermarsi per limitare la diffusione del Covid, tanti liguri non riescono più a pagare l’affitto, per questo abbiamo pensato a un aiuto concreto, destinando come Regione oltre 5,4 milioni per aiutare i cittadini di 136 comuni liguri”. Lo comunica sulla propria pagina Facebook il governatore ligure Giovanni Toti.

EMERGENZA COVID: IN LIGURIA L’AFFITTO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ LO PAGHIAMO NOI! Con molte attività costrette a… Pubblicato da Giovanni Toti su Domenica 22 novembre 2020

“Un finanziamento – spiega il presidente – che si va ad aggiungere ai precedenti 2,1 milioni che avevamo già stanziato ad agosto, per un totale che supera i 7,5 milioni solo per il 2020”.

“Siamo dalle parte delle famiglie sempre e soprattutto in questo anno difficile, nessuno verrà lasciato solo” conclude.